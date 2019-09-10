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В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    10.09.2019 - 19:00
В Киеве вечером образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обоих берегах Киева

Во вторник, 10 сентября, вечером на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

В частности, на правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, улице Генерала Наумова, улице Довженко, улице Гетьмана, улице Мостицкой, проспекте Космонавта, проспекте Курбаса, бульваре Леси Украинки, бульваре Шевченко, бульваре Дружбы народов, улице Маккейна, улице Грушевского, Набережном шоссе, проспекте Бандеры,улице Дарвина, бульваре Шовковична, улице Богомольца, улице Саперно-Слободской.

В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

На левом берегу пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Гагарина, проспекте Ватутина, проспекте Бажана, проспекте Григоренка, улице Драгоманова, улице Ахматовой, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, улице Попудренко, улице Малышко, улице Жмаченко.

Также пробки наблюдается на Северном мосту, Южном мосту, мосту Патона и Дарницком мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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