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У Києві ввечері утворилися численні затори

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 19:00
У Києві ввечері утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на обох берегах Києва

У вівторок, 10 вересня, ввечері на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Зокрема, на правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Генерала Наумова, вулиці Довженка, вулиці Гетьмана, вулиці Мостицькій, проспекті Космонавта, проспекті Курбаса, бульварі Лесі Українки, бульварі Шевченка, бульварі Дружби народів, вулиці Маккейна, вулиці Грушевського, Набережному шосе, проспекті Бандери,вулиці Дарвіна, бульварі Шовковична, вулиці Богомольця, вулиці Саперно-Слобідської.

У Києві ввечері утворилися численні затори

На лівому березі пробки утворилися на Броварському проспекті, проспекті Гагаріна, проспекті Ватутіна, проспекті Бажана, на проспекті Григоренка, вулиці Драгоманова, вулиці Ахматової, Харківському шосе, Дарницької площі, вулиці Попудренка, вулиці Малишка, вулиці Жмаченка.

Також корки спостерігається на Північному мосту, Південному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Кличко має намір брати участь у наступних виборах мера Києва Київ відмовляється від паперових квитків у транспорті з 1 листопада
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