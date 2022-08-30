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В Киеве утвердили новые тарифы на отопление и горячую воду: кого коснутся

Фото: в Киеве утвердили новые тарифы на отопление и горячую воду (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Киеве утвердили цены на отопление и горячую воду для ООО "Евро-Реконструкция", которое является оператором Дарницкой ТЭЦ и поставщиком услуг в Дарницком и Днепровском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что цены зафиксированы на уровне прошлого отопительного сезона. То есть тарифы как для клиентов "Евро-Реконструкции", так и коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в течение этой зимы не возрастут.

Вместе с тем ООО "Евро-Реконструкция" осуществило расчет экономически обоснованных тарифов с учетом роста стоимости энергоносителей. Это часть необходимой процедуры получения предприятием компенсации в установленном законом порядке на уровне государства.

Напомним, 18 августа был подписан закон, который ввел мораторий на повышение цен на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой в течение действия военного положения.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить компенсацию за уплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех граждан, которые предоставили бесплатный приют переселенцам (ВПО).

Также эксперт указал на риски предстоящего отопительного сезона. Они связаны даже не с обеспечением ресурсами, а с целостностью самой инфраструктуры для теплоснабжения.

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