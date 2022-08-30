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Что будет с отопительным сезоном в Украине: эксперт указал на риски

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 09:08
Что будет с отопительным сезоном в Украине: эксперт указал на риски Фото: отопительный сезон в Украине может быть сорван ракетными ударами России по ТЭЦ и ТЭС (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Основные риски для отопительного сезона в Украине связаны даже не с обеспечением ресурсами, а с целостностью самой инфраструктуры для теплоснабжения. С наступлением холодов основной мишенью России могут в первую очередь стать украинские ТЭЦ и ТЭС.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя".

"Даже несколько не самых точных ракет могут разрушить эту инфраструктуру, и ее мгновенно не отремонтируешь. Если агрессор ударит по нескольким ТЭС или котельным, то люди будут вынуждены отапливаться электроэнергией. А это повлечет за собой постоянные аварии на линии электропередачи. Электросети на такие нагрузки, а тем более в жилых домах, не рассчитаны", - отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Объемы газа

Что касается обеспечения Украины газом, то эксперты не прогнозируют катастрофической ситуации. До войны мы потребляли около 30 млрд кубометров в год, из которых 20 - собственной добычи, а остальные 10 - импортировали. После нападения России использование газа промышленностью сильно сократилось. При этом объемы его добычи внутри страны остаются примерно на том же уровне, что и до войны. Это, в свою очередь, позволяет снизить потребности в импорте.

На конец августа в подземных хранилищах Украины будет около 13 млрд кубометров газа. Кабинет министров хочет до отопительного сезона довести эти запасы до 19 млрд кубометров. Однако и в "Нафтогазе", и эксперты признают, что это нереалистичная задача, учитывая стоимость топлива в Европе. Для импорта миллиарда кубометров Украине понадобится выложить около 3 млрд долларов.

Так что, вероятней всего, запасы в хранилищах будут меньше - в районе 15 млрд кубометров. Это не будет критическим для прохождения отопительного сезона, но на потреблении придется экономить. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, температура в помещениях будет 17-18 градусов, что на четыре градуса ниже нормы, говорится в материале.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов на 75%. Главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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