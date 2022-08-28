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Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 10:52
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия Фото: украинцы могут получить компенсацию за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут получить компенсацию за уплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех граждан, которые предоставили бесплатный приют переселенцам (ВПО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства юстиции.

По информации ведомства, размер такой компенсации составляет 14,77 грн в день на человека.

Обязательные условия

Как пояснили в Минюсте, чтобы оформить получение компенсации, необходимо соблюсти три обязательных условия, а именно:

  • у собственника жилья не должно быть долга за коммуналку;
  • жилье переселенцам должно быть предоставлено бесплатно;
  • переселенцы не получают ежемесячного пособия ВПО на жительство.

Как оформить компенсацию

Для того, чтобы получить выплаты владельцу жилья необходимо сделать несколько шагов:

  • подать заявление в свободной форме или через ЦПАУ, или напрямую к исполнительному комитету местного совета (в заявлении должны быть указаны ФИО переселенцев и документы, подтверждающие их лица);
  • зарегистрироваться на сайте prukhystok.in.ua.
  • в течение пяти дней органы местной власти проверят количество переселенцев, их данные и условия проживания. После этого будет принято решение о компенсации.

Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия

Напомним, что в Украине ввели мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны на тех территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или в оккупации.

Добавим, что тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны.

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Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
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