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Киев утром подвергся обстрелам: взрывы в Дарницком районе на окраине города

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 09:01
Киев утром подвергся обстрелам: взрывы в Дарницком районе на окраине города Фото: Киев утром подвергся обстрелам (t me nexta live)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 апреля утром Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города, уточняется информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются. Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", - написал Кличко.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области была обесточена.

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