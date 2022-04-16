Киев утром подвергся обстрелам: взрывы в Дарницком районе на окраине города

Сегодня, 16 апреля утром Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города, уточняется информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются. Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", - написал Кличко.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области была обесточена.

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