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В Киеве утром сильный туман

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в пятницу, 22 января, утром ожидается сильный туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с туманом синоптики объявили первый уровень опасности (желтый). Также водителям дали советы по управлению автомобилем в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 22 января почти на всей территории Украины ожидается переменная облачность и без осадков. Дожди будут идти лишь в Закарпатской области. Температура воздуха днем будет колебаться +1+11 градусов. Ночью в некоторых регионах будут заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в Украину сегодня пришло потепление во все регионы. В южных, центральных и северных областях туман.

Кроме этого синоптики сообщали, что после потепления в Украину придет новое похолодание.

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