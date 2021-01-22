В Киеве утром сильный туман

В Киеве в пятницу, 22 января, утром ожидается сильный туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В связи с туманом синоптики объявили первый уровень опасности (желтый). Также водителям дали советы по управлению автомобилем в тумане:
Напомним, 22 января почти на всей территории Украины ожидается переменная облачность и без осадков. Дожди будут идти лишь в Закарпатской области. Температура воздуха днем будет колебаться +1+11 градусов. Ночью в некоторых регионах будут заморозки.
Также РБК-Украина писало, что в Украину сегодня пришло потепление во все регионы. В южных, центральных и северных областях туман.
Кроме этого синоптики сообщали, что после потепления в Украину придет новое похолодание.