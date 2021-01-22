В Киеве утром сильный туман

Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве в пятницу, 22 января, утром ожидается сильный туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с туманом синоптики объявили первый уровень опасности (желтый). Также водителям дали советы по управлению автомобилем в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 22 января почти на всей территории Украины ожидается переменная облачность и без осадков. Дожди будут идти лишь в Закарпатской области. Температура воздуха днем будет колебаться +1+11 градусов. Ночью в некоторых регионах будут заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в Украину сегодня пришло потепление во все регионы. В южных, центральных и северных областях туман.

Кроме этого синоптики сообщали, что после потепления в Украину придет новое похолодание.