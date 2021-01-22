У Києві вранці сильний туман

У Києві в п'ятницю, 22 січня, вранці очікується сильний туман. Видимість складатиме 200-500 метрів.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
У зв'язку з туманом синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Також водіям дали поради по управлінню автомобілем в тумані:
Нагадаємо, 22 січня майже на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Дощі будуть йти лише в Закарпатській області. Температура повітря вдень коливатиметься +1+11 градусів. Вночі у деяких регіонах будуть заморозки.
Також РБК-Україна писало, що в Україну сьогодні прийшло потепління у всі регіони. У південних, центральних і північних областях туман.
Крім цього синоптики повідомляли, що після потепління в Україну прийде нове похолодання.