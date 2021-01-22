У Києві вранці сильний туман

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

У Києві в п'ятницю, 22 січня, вранці очікується сильний туман. Видимість складатиме 200-500 метрів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

У зв'язку з туманом синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Також водіям дали поради по управлінню автомобілем в тумані:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 22 січня майже на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Дощі будуть йти лише в Закарпатській області. Температура повітря вдень коливатиметься +1+11 градусів. Вночі у деяких регіонах будуть заморозки.

Також РБК-Україна писало, що в Україну сьогодні прийшло потепління у всі регіони. У південних, центральних і північних областях туман.

Крім цього синоптики повідомляли, що після потепління в Україну прийде нове похолодання.