ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві вранці сильний туман

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 08:52
У Києві вранці сильний туман
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві в п'ятницю, 22 січня, вранці очікується сильний туман. Видимість складатиме 200-500 метрів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

У зв'язку з туманом синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Також водіям дали поради по управлінню автомобілем в тумані:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 22 січня майже на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Дощі будуть йти лише в Закарпатській області. Температура повітря вдень коливатиметься +1+11 градусів. Вночі у деяких регіонах будуть заморозки.

Також РБК-Україна писало, що в Україну сьогодні прийшло потепління у всі регіони. У південних, центральних і північних областях туман.

Крім цього синоптики повідомляли, що після потепління в Україну прийде нове похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївГідрометцентрКиїв

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся