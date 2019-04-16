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В Киеве утром образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    16.04.2019 - 09:51
В Киеве утром образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пробки зафиксированы по всему Киеву

В Киеве утром 16 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, в районе метро "Берестейская", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок", "Сырец", "Дорогожичи". Пробки есть на улице Щербаковского, проспекте Леся Курбаса, Космонавта Комарова, на Большой Окружной дороге, Кольцевой дороге, Киевской, бульваре Кольцова,  проспекте Академика Глушкова, Голосеевском проспекте, Воздухофлотском проспекте, Чоколовском бульваре, улице Борщаговской, Вадима Гетьмана, Юлиуса Фучика, Стадионной.

Также пробки есть в центральной части Киева. В частности, пробки есть на улице Жилянской, Дмитровской, Саксаганского, Большой Житомирской, в районе метро "Майдан Независимости", улице Крещатик, Михаила Грушевского, Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске. Также пробки зафиксированы на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, мосту им. Патона.

На левом берегу пробки есть в районе метро "Левобережная", "Дарница", а также на Броварском проспекте и проспекте Освободителей, проспекте Соборности, улице Вифлеемской, Тампере, Регенераторной, Каунаской, Березнева, Харьковском шоссе, улице Сивашской, Привокзальной, Бориспольской.

 

Фото (google.com.ua)

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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