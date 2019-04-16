У Києві вранці утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пробки зафіксовані по всьому Києву

У Києві вранці 16 квітня утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, в районі метро "Берестейська", "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко", "Сирець", "Дорогожичі". Пробки є на вулиці Щербаківського, проспекті Леся Курбаса, Космонавта Комарова, на Великій Окружній дорозі, Кільцевій дорозі, Київській, бульварі Кольцова, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті Повітрофлотському проспекті, Чоколівському бульварі, вулиці Борщагівській, Вадима Гетьмана, Юліуса Фучика, Стадіонній.

Також пробки є у центральній частині Києва. Зокрема, затори є на вулиці Жилянській, Дмитрівській, Саксаганського, Великій Житомирській, в районі метро "Майдан Незалежності", вулиці Хрещатик, Михайла Грушевського, Петровській алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі. Також затори є на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, мосту ім. Патона.

На лівому березі пробки є в районі метро "Лівобережна", "Дарниця", а також на Броварському проспекті і проспекті Визволителів, проспекті Соборності, вулиці Віфлеємській, Тампере, Регенераторній, Каунаській, Березньова, Харківському шосе, вулиці Сиваській, Привокзальній, Бориспільській.

Фото (google.com.ua)

Нагадаємо, в Києві з 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві набуло чинності рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 1 квітня до 1 листопада.