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В Киеве утром образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    07.11.2018 - 10:43
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, машины стоят на Дарницком и Южном мостах

В Киеве утром 7 ноября образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки наблюдаются в центре города на бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, на Кловском спуске, на улице Круглоуниверситетская, в районе бульвара Тараса Шевченко, в районе станции метро "Золотые ворота": на улицах Николая Лисенко та Золоворотской, а также на улице Сечевых стрельцов.

Также на правом берегу Киева пробки наблюдаются на проспекте Победы и около Киевского университета имени Бориса Гринчеко, а именно на улицах Бульварно-кудрявская и Обсерваторная. Более того, тянучка образовалась на Кудрявском спуске.

На левом берегу Киева пробки на Днепровской набережной, на улице Соборности. Также "стоят" Дарницкий мост и Дарницкое шоссе на Березняках. 

Масштабная пробка образовалась на проспекте Бажана. Машины стоят от станции метро "Позняки", на Южном мосту в сторону правого берега. 

В Киеве утром образовались многочисленные пробкиСкриншот (Google Maps)

Напомним, сегодня утром в столице туман и плохая видимость на дорогах. Также 7 ноября полиция перекрыла движение в районе правительственного квартала и Министерства инфраструктуры из-за акций протеста владельцев "евроблях".

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