У Києві вранці утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, машини стоять на Дарницькому і Південному мостах

У Києві вранці 7 листопада утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори спостерігаються в центрі міста на бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, на Кловському узвозі, на вулиці Круглоуніверситетська, в районі бульвару Тараса Шевченка, в районі станції метро "Золоті ворота" на вулицях Миколи Лисенка та Золотоворітскій, а також на вулиці Січових стрільців.

Також на правому березі Києва пробки спостерігаються на проспекті Перемоги та біля Київського університету імені Бориса Гринчеко, а саме на вулицях Бульварно-кудрявська і Обсерваторна. Більш того, тягучка утворилася на Кудрявському узвозі.

На лівому березі Києва пробки на Дніпровській набережній, на вулиці Соборності. Також не рухається Дарницький міст та Дарницьке шосе на Березняках.

Масштабна пробка утворилася на проспекті Бажана. Машини стоять від станції метро "Позняки", на Південному мосту в бік правого берега.

Скріншот (Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні вранці у столиці туман і погана видимість на дорогах. Також 7 листопада поліція перекрила рух в районі урядового кварталу і Міністерства інфраструктури через акцій протесту власників "евроблях".