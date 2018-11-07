В центре Киева сегодня перекроют движение из-за митинга владельцев "евроблях"

Фото: евробляхи (РБК-Украина)

Первая часть активистов будет возле Министерства инфраструктуры, вторая - возле Верховной рады

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией намерены провести акцию протеста под Верховной радой в Киеве и заблокировать правительственный квартал, а владельцы автобусов и фур проведут митинг возле Министерства инфраструктуры, заблокировав проспект Победы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, акция протеста будет сегодня, 7 ноября, в Киеве. Первая часть активистов будет возле Министерства инфраструктуры.

"Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в 7 утра и закончится около 8:30. С 9 утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной рады. Они перекроют правительственный квартал", - сообщает источник РБК-Украина.

Планируется, что в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин.

Отметим, ранее профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики проголосовал поддержать и рекомендовать Верховной раде рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.