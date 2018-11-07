В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах

Ожидается видимость до 200-300 м
В Киеве сегодня утром, 7 ноября, ожидается туман. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
При этом синоптики предупреждают, что видимость на дорогах составит 200-300 метров. Кроме того, как сообщили в Укргидрометцентре, туман ожидается сегодня утром во всех областях Украины, кроме южной части страны.
В Киевской городской государственной администрации рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:
Отметим, по прогнозу синоптиков, 7 ноября 2018 на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем до +18.
В столице Украины сегодня без осадков, днем от +8 до +10, ночью от +0 до +2. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Как писал Styler, 7 ноября в некоторых областях Украины ожидаются заморозки.