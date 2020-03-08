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В Києві зранку 8 березня туман

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 08:08
В Києві зранку 8 березня туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Видимість на дорогах 200-500 метрів

У Києві в неділю, 8 березня, з ночі і протягом ранку утримається туман. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Зазначається, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності - жовтий).

Водіям у таких умовах рекомендується знизити швидкість руху та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у Карпатах високу ймовірність сходження снігових лавин 8 березня. У горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей буде зберігатися значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в березні складе 22-37 градусів морозу.

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