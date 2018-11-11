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В Киеве утром 11 ноября сохранится туман

Новости » Общество    11.11.2018 - 09:49
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков

В Киеве сегодня утром, 11 ноября 2018 года, сохранится туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха днем от +3 до +5 градусов тепла.

"Утром 11 ноября в столице сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Водителям в случае тумана рекомендуется снизить скорость движения; включить противотуманные фары вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими авто; включать аварийную световую сигнализацию в случае остановки; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что туман сегодня ожидается по всей территории Украины. Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Киеве ожидается усиление ветра.

Также сообщалось, что в Украине из-за глобального изменения климата уже в нынешнем веке исчезнет привычная нам холодная, суровая, "настоящая" зима с сильными заморозками.

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