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У Києві вранці 11 листопада утримається туман

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 09:49
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів

У Києві сьогодні вранці, 11 листопада 2018 року, утримається туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вдень від +3 до +5 градусів тепла.

"Вранці 11 листопада у столиці утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Водіям у разі туману рекомендується знизити швидкість руху; увімкнути протитуманні фари разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими авто; вмикати аварійну світлову сигналізацію у разі зупинки; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що туман сьогодні очікується по всій території України. Крім того, за даними синоптиків, сьогодні у Києві очікується посилення вітру.

Також повідомлялося, що в Україні через глобальну зміну клімату вже в нинішньому столітті зникне звична нам холодна, сувора, "справжня" зима із сильними заморозками. 

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