Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Фото: туман в Киеве (commons.wikimedia.org/Haidamac)

Видимость на дорогах составит 200-500 м

В Украине сегодня, 11 ноября 2018 года, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня утром по всей территории Украины ожидается туман, видимость на дорогах 200-500 м.

Фото: туман в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре и декабре в Украине не ожидается сильных морозов, температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 - +3 градусов. Перед Новым годом вероятен снег, а температура воздуха до -3 градусов. Настоящий мороз "ударит" в Украине с 23 января, а февраль будет по-зимнему холодный с сильными заморозками. В частности, снижение температуры воздуха до -23 градусов стоит ждать 23-26 января. С 3 по 12 февраля температура будет колебаться от -20 до -25, а ночью может дотягивать до -30 градусов.

Также сообщалось, что в воскресенье, 11 ноября, воздух остынет - от +3 до +7 градусов, на Западе и Юге ожидается температура от +7 до +13 градусов. Также в воскресенье ожидается усиление ветра.