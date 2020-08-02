В Киеве до утра понедельника ограничат движение по Дегтяревской: схема объезда

В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части улицы Дегтяревской. На участке улицы будут укладывать верхний слой дорожного покрытия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в КГГА, дорожники будут работать ночью, но во время работ движение на участке улицы между развязкой на пересечении улиц Довженко и Телиги, а также улицы Мирошниченко будет перекрыто.

Ограничения будут продолжаться с 21:00 2 августа до 6:00 3 августа. Объехать ремонтную зону можно по следующим маршрутам:

ул. Дегтяревская - ул. Довженко - ул. Цедика - ул. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. Телиги - ул. Дегтяревская.

Напомним, в Киеве ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на одной из транспортных развязок; ограничения продлятся до 23 августа.