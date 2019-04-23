В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

В Киеве утром 23 апреля образовались многочисленные заторы на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 09:30 движение транспорта затруднено на проспекте Победы, в частности, на отрезке между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская", а также со стороны въезда в столицу по проспекту Курбаса и улице Борщаговской. Пробки также наблюдаются на Голосеевском проспекте, Большой Васильковской и Набережном шоссе.

Кроме того, в пробках стоит транспорт на всех мостах при движении с левобережной части на правый берег. Также движение затруднено на Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, до 3 мая в Киеве частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение местных властей относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период до 1 ноября. Отметим, в зимний период из-за сложных условий на всех киевских дорогах действует единое ограничение в 50 км/час.