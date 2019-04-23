ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    23.04.2019 - 09:52
В Киеве с утра образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на всех основных магистралях

В Киеве утром 23 апреля образовались многочисленные заторы на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 09:30 движение транспорта затруднено на проспекте Победы, в частности, на отрезке между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская", а также со стороны въезда в столицу по проспекту Курбаса и улице Борщаговской. Пробки также наблюдаются на Голосеевском проспекте, Большой Васильковской и Набережном шоссе.

Кроме того, в пробках стоит транспорт на всех мостах при движении с левобережной части на правый берег. Также движение затруднено на Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, до 3 мая в Киеве частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение местных властей относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период до 1 ноября. Отметим, в зимний период из-за сложных условий на всех киевских дорогах действует единое ограничение в 50 км/час.

 

На Майдане Независимости в Киеве ранили полицейского
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Киевпробкидвижение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь