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У Києві з ранку утворилися численні затори

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 09:52
У Києві з ранку утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори в Києві утворилися на всіх основних магістралях

У Києві вранці 23 квітня утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 09:30 рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, зокрема, на ділянці між станціями метро "Житомирська" та "Шулявська", а також з боку в'їзду до столиці по проспекту Курбаса та вулиці Борщагівській. Пробки також спостерігаються на Голосіївському проспекті, Великій Васильківській та Набережному шосе.

Крім того, в пробках стоїть транспорт на всіх мостах при русі з лівобережної частини на правий берег. Також ускладнено рух на Харківському шосе та проспекті Бажана.

У Києві з ранку утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, до 3 травня в Києві частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.

З 1 квітня в Києві набуло чинності рішення місцевої влади щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на період до 1 листопада. Відзначимо, в зимовий період через складні умови на всіх київських дорогах діє єдине обмеження у 50 км/год.

 

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