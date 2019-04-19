В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

В Киеве утром 19 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 09:15 движение транспорта затруднено на проспекте Победы на отрезке между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская", на проспекте Курбаса и улице Борщаговской вплоть до Индустриального моста, на Большой Окружной в районе въезда со стороны Вишневого, а также на улице Елены Телиги. Кроме того, в пробках стоит транспорт на всех мостах при движении с левобережной части на правый берег.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, сегодня до 22:00 из-за проведения дебатов кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве на прилегающих улицах ограничат движение транспорта.

Кроме того, по этой же причине киевский метрополитен внесет изменения в работу некоторых станций. В частности, с 18:00 до 19:00 станции "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" перейдут на особый режим, что также означает ограничения на вход и выход.