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В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

Новости » Происшествия    19.04.2019 - 09:19
В Киеве с утра образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на всех основных магистралях

В Киеве утром 19 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 09:15 движение транспорта затруднено на проспекте Победы на отрезке между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская", на проспекте Курбаса и улице Борщаговской вплоть до Индустриального моста, на Большой Окружной в районе въезда со стороны Вишневого, а также на улице Елены Телиги. Кроме того, в пробках стоит транспорт на всех мостах при движении с левобережной части на правый берег.

В Киеве с утра образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, сегодня до 22:00 из-за проведения дебатов кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве на прилегающих улицах ограничат движение транспорта.

Кроме того, по этой же причине киевский метрополитен внесет изменения в работу некоторых станций. В частности, с 18:00 до 19:00 станции "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" перейдут на особый режим, что также означает ограничения на вход и выход.

 

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