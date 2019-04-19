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У Києві з ранку утворилися численні затори

Новини » Надзвичайні події    19.04.2019 - 09:19
У Києві з ранку утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворилися на всіх основних магістралях

У Києві вранці 19 квітня утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 09:15 рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги на відрізку між станціями метро "Житомирська" та "Шулявська", на проспекті Курбаса та вулиці Борщагівській аж до Індустріального моста, на Великій Окружній в районі в'їзду з боку Вишневого, а також на вулиці Олени Теліги. Крім того, в пробках стоїть транспорт на всіх мостах при русі з лівобережної частини на правий берег.

У Києві з ранку утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, сьогодні до 22:00 через проведення дебатів кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" в Києві на прилеглих вулицях обмежать рух транспорту.

Крім того, з цієї ж причини київський метрополітен внесе зміни в роботу деяких станцій. Зокрема, з 18:00 до 19:00 станції "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" перейдуть на особливий режим, що також означає обмеження на вхід і вихід.

 

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