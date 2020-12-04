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В Киеве устроили протест, перекрыли центральную улицу

Автор: Андрей Козловский

В Киеве устроили протест под Верховной радой. В связи с этим перекрыта улица Грушевского в обоих направлениях.

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Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акцию протеста SaveФОП организовал "Союз защиты предпринимателей". Участники протеста требуют принятия парламентом законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура заявил, что Протесты ФОПов под Верховной радой не закончатся после голосования парламента за отсрочку фискализации, а, наоборот, усилятся, потому что государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способна заставить олигархов платить налоги.

Также РБК-Украина ранее писало, что 1 декабря во время протестов под Верховной радой демонстранты пытались перекрыть входы и выходы из Рады.

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