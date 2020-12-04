У Києві влаштували протест, перекрили центральну вулицю

У Києві влаштували протест під Верховною радою. У зв'язку з цим перекрито вулицю Грушевського в обох напрямках.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція протесту SaveФОП організована "Союзом захисту підприємців". Учасники протесту вимагають прийняття парламентом законопроекту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

Фото: протести у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що Протести ФОПів під Верховною радою не закінчаться після голосування парламенту за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців і не здатна змусити олігархів платити податки.

Також РБК-Україна раніше писало, що 1 грудня під час протестів під Верховною радою демонстранти намагалися перекрити входи та виходи з Ради.