В Киеве установлен еще один температурный рекорд

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ночь на Покров стала самой теплой с начала наблюдений

Ночь на среду, 14 октября, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 1993 года превышено на 2,5 градуса.

Таким образом, это уже четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.

Напомним, ночь на пятницу, 9 октября, в Киеве, как две предыдущие, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 13,4 градусов тепла.

Отметим, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сказала РБК-Украина, что "бабье лето" продлится в Украине минимум до Покрова. Сейчас температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы. Во второй половине недели, ближе к выходным температура начнет снижаться.