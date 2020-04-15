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В Киеве установили блокпосты для температурного скрининга: список

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 19:34
В Киеве установили блокпосты для температурного скрининга: список
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температуру будут проверять водителям и пассажирам

Начиная с 16 апреля при въезде в Киев водителям и пассажирам транспортных средств обязательно будут проверять температуру в рамках мероприятий по противодействию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева. Работа пунктов начнется в 13:00. Пункты будут располагаться по следующим адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е (рядом с помещением стационарного поста);
  • проспект Броварской (напротив помещения стационарного поста);
  • ул. Бориспольское шоссе (до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская);
  • проспект Академика Глушкова (напротив помещения стационарного поста за пешеходным переходом);
  • Житомирское шоссе (напротив помещения стационарного поста за пешеходным переходом);
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле здания стационарного поста);
  • Днепровское шоссе (напротив помещения стационарного пункта);
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • Столичное шоссе (возле санатория "Октябрь").

Отмечается, что в столице будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, лицо будут проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.

Кроме того, если температура тела будет превышать 38 градусов и будут выявлены симптомы ОРВИ, на пункт пропуска будут вызывать бригаду экстренной медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, что по состоянию на утро 15 апреля в Киеве было выявлено 612 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество больных коронавирусом в Украине составляет 3764.

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