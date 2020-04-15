В Киеве установили блокпосты для температурного скрининга: список

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температуру будут проверять водителям и пассажирам

Начиная с 16 апреля при въезде в Киев водителям и пассажирам транспортных средств обязательно будут проверять температуру в рамках мероприятий по противодействию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева. Работа пунктов начнется в 13:00. Пункты будут располагаться по следующим адресам:

ул. Богатырская, 32-Е (рядом с помещением стационарного поста);

проспект Броварской (напротив помещения стационарного поста);

ул. Бориспольское шоссе (до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская);

проспект Академика Глушкова (напротив помещения стационарного поста за пешеходным переходом);

Житомирское шоссе (напротив помещения стационарного поста за пешеходным переходом);

ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле здания стационарного поста);

Днепровское шоссе (напротив помещения стационарного пункта);

ул. Вышгородская, 83-А;

Столичное шоссе (возле санатория "Октябрь").

Отмечается, что в столице будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, лицо будут проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.

Кроме того, если температура тела будет превышать 38 градусов и будут выявлены симптомы ОРВИ, на пункт пропуска будут вызывать бригаду экстренной медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, что по состоянию на утро 15 апреля в Киеве было выявлено 612 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество больных коронавирусом в Украине составляет 3764.