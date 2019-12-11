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В Киеве усилят меры пожарной безопасности на время зимних праздников

Новости » Общество     11.12.2019 - 18:56
В Киеве усилят меры пожарной безопасности на время зимних праздников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прежде всего, это касается ТРЦ и культурно-развлекательных заведений

На время проведения массовых мероприятий накануне и во время празднования новогодних и рождественских праздников в столице усилят меры по пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что мэр столицы Виталий Кличко дал поручение соответствующим структурным подразделениям безотлагательно принять надлежащие меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей: торгово-развлекательные центры и культурно-развлекательные заведения.

Кроме того, меры безопасности будут усилены в учреждениях социальной сферы, а именно: учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, культуры и других.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что кардинально изменить ситуацию в государстве по обеспечению пожарной безопасности на объектах различной формы собственности возможно лишь при условии изменения системы предупреждения и профилактики пожаров.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки. В течение месяца проверят состояние противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.

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