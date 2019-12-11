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У Києві посилять заходи пожежної безпеки на час зимових свят

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 18:56
У Києві посилять заходи пожежної безпеки на час зимових свят
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Насамперед, це стосується ТРЦ та культурно-розважальних закладів

На час проведення масових заходів напередодні та під час святкування новорічних та різдвяних свят у столиці посилять заходи з пожежної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що мер столиці Віталій Кличко дав доручення відповідним структурним підрозділам невідкладно вжити належних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей: торговельно-розважальні центри та культурно-розважальні заклади.

Крім того, заходи безпеки будуть посилені у закладах соціальної сфери, а саме: навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, культури та інших.

Раніше глава ДСНС Микола Чечоткін заявив, що кардинально змінити ситуацію в державі щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах різної форми власності можливо лише за умови зміни системи попередження і профілактики пожеж.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки. Протягом місяця перевірять стан протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків.

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