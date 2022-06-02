В Киеве усиливают контроль за соблюдением комендантского часа

Киев усиливает контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранители обратят особое внимание на рестораны и ночные клубы, которым запрещено работать после 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Комендантский час в столице и Киевской области длится с 23:00 до 05:00. Наземный общественный транспорт работает с 06:00 до 22:30, а метро - с 06:00 до 22:00.

Во время комендантского часа жителям запрещено покидать дома, лишь для того, чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги. Передвигаться по городу может только транспорт со спецпропусками.