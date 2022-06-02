RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години

Фото: У Києві посилять контроль під час комендантської години (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Київ посилює контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронці звернуть особливу увагу на ресторани та нічні клуби, яким заборонено працювати після 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Комендантська година у столиці та Київській області триває із 23:00 до 05:00. Наземний громадський транспорт працює з 06:00 до 22:30, а метро - з 06:00 до 22:00.

Під час комендантської години жителям заборонено покидати домівки, лише для того, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги. Пересуватися містом може лише транспорт зі спецперепустками.

Нагадаємо, вчора голова Київської ОВА повідомив, що в області посилили контроль під час комендантської години, оскільки в регіоні збільшилася кількість диверсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ