В Киевской области из-за диверсантов усилили контроль во время комендантского часа
В Киеве и области усиливают контроль за комендантским часом, потому что в регионе работают вражеские диверсионные группы. Правоохранители будут тщательно проверять людей на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.
"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще более тщательно будут следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", - сказал руководитель Киевской ОВА.
Он напомнил, что в области действует комендантский час - с 23 вечера до 5 утра.
Напомним, в понедельник, 30 мая, в Харьковской области сократили время комендантского часа.
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