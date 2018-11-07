У Києві посилили охорону порядку через акції власників "євроблях"

Фото: поліція Києва готується до мітингу власників "євроблях" (kyiv.npu.gov.ua)

Власників "євроблях" закликають не порушувати порядок

У зв'язку з мітингами власників "євроблях" (авто на іноземній реєстрації, - ред.) в центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну поліцію.

Повідомляється, що сьогодні відбудуться кілька акцій, у тому числі в урядовому кварталі. Для забезпечення порядку залучили посилені наряди поліції та Національної гвардії.

"Посилені наряди патрулюють в місцях проведення акцій, на прилеглій до них території, станціях метрополітену та зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям вибирати зручні маршрути проїзду", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці закликають власників "євроблях" не порушувати порядок і дотримуватися норм чинного законодавства.

Нагадаємо, в Києві сьогодні перекривають рух через мітинги власників "євроблях". Зокрема, за інформацією РБК-Україна, з ранку проходили акції на проспекті Перемоги біля офісу Міністерства інфраструктури. На 09:00 заплановані акції в урядовому кварталі біля Верховної ради.

Зазначимо, парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти два законопроекти про "євробляхи". Учасники акцій не згодні з редакцією профільного комітету.