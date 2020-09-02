В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале

В правительственном квартале Киева усилили меры безопасности правоохранители. Сегодня анонсировано проведение массовых акций протеста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Акции протеста, в частности, анонсированы под зданием Верховной рады. Организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Отметим, в августе под зданием Кабинета министров протестовали из-за запрета на въезд иностранцев в Украину.