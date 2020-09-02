ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Києві посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Автор: Анастасия Рокитна

В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки правоохоронці. Сьогодні анонсовано проведення масових акцій протесту.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Акції протеста, зокрема, анонсовані під будівлею Верховної ради. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

"Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Зазначимо, у серпні під будівлею Кабінету міністрів протестували через заборону на в'їзд іноземців в Україну.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полицияпротест