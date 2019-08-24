В Киеве усилили меры безопасности на День Независимости

В центре Киева усилили меры безопасности перед торжественными мероприятиями в честь Дня независимости. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На Крещатике огородили место проведения "Шествия достоинства", а в отдельных местах установлены детекторы. Центр столицы город патрулируют полицейские и нацгвардейцы.

Фото: центр Киева перед Маршем Достоинства (РБК-Украина)

В 9:30 на Майдане Независимости начнется "Шествие достоинства". Такой новый формат празднования предложил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, сегодня в 11:00 состоится "Марш защитников", который проводят ветераны, волонтеры и семьи погибших. Однако военная техника задействована не будет, в отличие от прошлых лет.

Как сообщили в киевском метрополитене, сегодня станция метро "Майдан независимости" на время проведения праздничных мероприятий будет закрыта на вход и выход. А станция "Крещатик" работает в обычном режиме.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в центре Киева будет ограничено движение по главным улицам.

По данным Национальной полиции, во время мероприятий по случаю Дня независимости Украины публичную безопасность в стране будут обеспечивать 13 тыс. правоохранителей. Всего 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.