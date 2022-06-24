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В Киеве для усиления обороны создан речной дивизион катеров

Фото: ВМС Украины (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерством обороны Украины сформирован речной дивизион катеров с целью усиления обороны Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook телерадиостудии Минобороны "Бриз".

"По инициативе командующего Сухопутными войсками нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах", - рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, речной дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих возле Днепра.

Он также отметил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк сообщил, что Россия может попытаться атаковать Киев новыми ударными группировками. Несмотря на эффективную ПВО, риск массированного ракетного удара и в дальнейшем существует.

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