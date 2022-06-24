У Києві для посилення оборони створено річковий дивізіон катерів

"З ініціативи командувача Сухопутними військами нами був сформований загальний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, річковий дивізіон зараз виконує завдання в підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, що діють біля Дніпра.

Він також зазначив, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складається з декількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах.