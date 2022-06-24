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У Києві для посилення оборони створено річковий дивізіон катерів

Фото: ВМС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерством оборони України сформовано річковий дивізіон катерів з метою посилення оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook телерадіостудії Міноборони "Бриз".

"З ініціативи командувача Сухопутними військами нами був сформований загальний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, річковий дивізіон зараз виконує завдання в підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, що діють біля Дніпра.

Він також зазначив, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складається з декількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах.

Раніше командувач угрупованням сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк повідомив, що Росія може спробувати атакувати Київ новими ударними угрупованнями. Незважаючи на ефективну ППО, ризик масованого ракетного удару і надалі існує.

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