В Києві на вулиці Паньківській буде частково обмежено рух транспорту

Рух транспортних засобів буде обмежено із 22:00 18 червня до 10:00 19 червня

В Києві сьогодні, 18 червня, із 22:00 до 10:00 19 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Паньківській буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КК "Київавтодор".

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві можуть дозволити рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 22 вулицях.