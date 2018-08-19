У Києві на вул. Антоновича через негоду провалився асфальт, рух перекрито

Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий

Через негоду у Києві на вул. Антоновича провалився асфальт, рух частково перекрито. Про це у Facebook повідомила журналіст Анастасія Багаліка.

Як повідомляє журналіст, через негоду на вул. Антоновича провалилася асфальт, що призвело до перекриття окремої ділянки дороги - кварталу від перехрестя з Жилянської до вулиці Фізкультури.

"На стовпах ліхтарів біля Мегамаркету на Антоновича залишилися відмітки з бруду. Можна зрозуміти, де вирувала вода. Але Мегамаркет сухий і цілий. Працює. Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт", - написала вона.

Фото: наслідки негоди у Києві (facebook_Анастасія Багаліка)

Нагадаємо, раніше у РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 19 серпня у Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого було затоплено вулиці у центрі столиці. Крім того, через негоду у Києві було підтоплено паркінг у ТЦ "Гулівер". Зазначимо, подібна злива пройшла у Києві також і в ніч на 16 серпня. Тоді через негоду у Києві було повалено близько 200 дерев.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, гроза у Києві очікується і сьогодні. Зокрема, у Київській міській державній адміністрації повідомили про можливі підтоплення.