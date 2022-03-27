В Киеве "Укрзализныця" запустит кольцевой маршрут электрички

"Укрзализныця реагирует на популярность шаттла Дарница – Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до Центрального вокзала", – говорится в сообщении.

Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс – в 18:10. Поезда из Дарницы в направлении Троещины будут отправляться ежечасно, начиная с 06:15, последний рейс – в 18:15.

Полный список остановок электропоезда будет выглядеть так:

Дарница (платформа городской электрички);

платформа Левый Берег (Березняки);

Выдубичи;

Киев-Демеевский;

Протасов Яр;

Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье");

Караваевы Дачи;

Киев-Волынский;

Борщаговка-Техническая;

Борщаговка;

Святошино;

Рубежовский (парк Нивки);

Сырец;

Вышгородская;

Зенит (просп. Бандеры);

Почайна;

Троещина-2 (Русановские сады);

Троещина;

Киев-Днепровский;

Левобережная (возле метро)

и возвращение в Дарницу.

Из соображений безопасности скорость электропоезда будет ограничена. Перевозчик, однако, привел пример путешествия с вокзала до Березняков. Она должна занять 21 минуту.

Стоимость проезда не изменится – 15 грн. Приобрести проездные документы можно в чат-боте УЗ и непосредственно на борту. Отдельно перевозчик напомнил об ограничениях комендантского часа. Правда, в первый рейс (06:10) поезд выходит до ее завершения (07:00).