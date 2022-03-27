В Киеве "Укрзализныця" запустит кольцевой маршрут электрички

"Укрзализныця" решила запустить полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.
"Укрзализныця реагирует на популярность шаттла Дарница – Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до Центрального вокзала", – говорится в сообщении.
Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс – в 18:10. Поезда из Дарницы в направлении Троещины будут отправляться ежечасно, начиная с 06:15, последний рейс – в 18:15.
Полный список остановок электропоезда будет выглядеть так:
и возвращение в Дарницу.
Из соображений безопасности скорость электропоезда будет ограничена. Перевозчик, однако, привел пример путешествия с вокзала до Березняков. Она должна занять 21 минуту.
Стоимость проезда не изменится – 15 грн. Приобрести проездные документы можно в чат-боте УЗ и непосредственно на борту. Отдельно перевозчик напомнил об ограничениях комендантского часа. Правда, в первый рейс (06:10) поезд выходит до ее завершения (07:00).
К слову, столичные власти решили возобновить образовательный процесс в Киеве с 28 марта.
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