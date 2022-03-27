UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве "Укрзализныця" запустит кольцевой маршрут электрички

Фото: Городская электричка в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Укрзализныця" решила запустить полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.

"Укрзализныця реагирует на популярность шаттла Дарница – Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до Центрального вокзала", – говорится в сообщении.

Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс – в 18:10. Поезда из Дарницы в направлении Троещины будут отправляться ежечасно, начиная с 06:15, последний рейс – в 18:15.

Полный список остановок электропоезда будет выглядеть так:

  • Дарница (платформа городской электрички);
  • платформа Левый Берег (Березняки);
  • Выдубичи;
  • Киев-Демеевский;
  • Протасов Яр;
  • Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье");
  • Караваевы Дачи;
  • Киев-Волынский;
  • Борщаговка-Техническая;
  • Борщаговка;
  • Святошино;
  • Рубежовский (парк Нивки);
  • Сырец;
  • Вышгородская;
  • Зенит (просп. Бандеры);
  • Почайна;
  • Троещина-2 (Русановские сады);
  • Троещина;
  • Киев-Днепровский;
  • Левобережная (возле метро)

и возвращение в Дарницу.

Из соображений безопасности скорость электропоезда будет ограничена. Перевозчик, однако, привел пример путешествия с вокзала до Березняков. Она должна занять 21 минуту.

Стоимость проезда не изменится – 15 грн. Приобрести проездные документы можно в чат-боте УЗ и непосредственно на борту. Отдельно перевозчик напомнил об ограничениях комендантского часа. Правда, в первый рейс (06:10) поезд выходит до ее завершения (07:00).

К слову, столичные власти решили возобновить образовательный процесс в Киеве с 28 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяВойна России против Украины