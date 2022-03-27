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У Києві "Укрзалізниця" запустить кільцевий маршрут електрички

Фото: Міська електричка в Києві (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

"Укрзалізниця" вирішила запустити повноцінний кільцевий маршрут міської електрички в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.

"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися Центрального вокзалу", – йдеться в повідомленні.

Поїзди з Дарниці в напрямку Видубичів вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс – о 18:10. Поїзди з Дарниці в напрямку Троєщини вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс – о 18:15.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядатиме так:

  • Дарниця (платформа міської електрички);
  • платформа Лівий Берег (Березняки);
  • Видубичі;
  • Київ-Деміївський;
  • Протасів Яр;
  • Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся");
  • Караваєві Дачі;
  • Київ-Волинський;
  • Борщагівка-Технічна;
  • Борщагівка;
  • Святошин;
  • Рубежівський (парк Нивки);
  • Сирець;
  • Вишгородська;
  • Зеніт (просп. Бандери);
  • Почайна;
  • Троєщина-2 (Русанівські сади);
  • Троєщина;
  • Київ-Дніпровський;
  • Лівобережна (біля метро)

і повернення до Дарниці.

З міркувань безпеки швидкість електропоїзда буде обмеженою. Перевізник, однак, навів приклад подорожі з вокзалу до Березняків. Вона повинна зайняти 21 хвилину.

Вартість проїзду не зміниться – 15 грн. Придбати проїзні документи можна в чат-боті УЗ і безпосередньо на борту. Окремо перевізник нагадав про обмеження комендантської години. Щоправда, у перший рейс (06:10) поїзд виходить до її завершення (07:00).

До слова, столична влада вирішила відновити освітній процес у Києві з 28 березня.

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