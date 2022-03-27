У Києві "Укрзалізниця" запустить кільцевий маршрут електрички

"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися Центрального вокзалу", – йдеться в повідомленні.

Поїзди з Дарниці в напрямку Видубичів вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс – о 18:10. Поїзди з Дарниці в напрямку Троєщини вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс – о 18:15.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядатиме так:

Дарниця (платформа міської електрички);

платформа Лівий Берег (Березняки);

Видубичі;

Київ-Деміївський;

Протасів Яр;

Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся");

Караваєві Дачі;

Київ-Волинський;

Борщагівка-Технічна;

Борщагівка;

Святошин;

Рубежівський (парк Нивки);

Сирець;

Вишгородська;

Зеніт (просп. Бандери);

Почайна;

Троєщина-2 (Русанівські сади);

Троєщина;

Київ-Дніпровський;

Лівобережна (біля метро)

і повернення до Дарниці.

З міркувань безпеки швидкість електропоїзда буде обмеженою. Перевізник, однак, навів приклад подорожі з вокзалу до Березняків. Вона повинна зайняти 21 хвилину.

Вартість проїзду не зміниться – 15 грн. Придбати проїзні документи можна в чат-боті УЗ і безпосередньо на борту. Окремо перевізник нагадав про обмеження комендантської години. Щоправда, у перший рейс (06:10) поїзд виходить до її завершення (07:00).