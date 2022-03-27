У Києві "Укрзалізниця" запустить кільцевий маршрут електрички

"Укрзалізниця" вирішила запустити повноцінний кільцевий маршрут міської електрички в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.
"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися Центрального вокзалу", – йдеться в повідомленні.
Поїзди з Дарниці в напрямку Видубичів вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс – о 18:10. Поїзди з Дарниці в напрямку Троєщини вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс – о 18:15.
Повний перелік зупинок електропоїзда виглядатиме так:
і повернення до Дарниці.
З міркувань безпеки швидкість електропоїзда буде обмеженою. Перевізник, однак, навів приклад подорожі з вокзалу до Березняків. Вона повинна зайняти 21 хвилину.
Вартість проїзду не зміниться – 15 грн. Придбати проїзні документи можна в чат-боті УЗ і безпосередньо на борту. Окремо перевізник нагадав про обмеження комендантської години. Щоправда, у перший рейс (06:10) поїзд виходить до її завершення (07:00).
До слова, столична влада вирішила відновити освітній процес у Києві з 28 березня.
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