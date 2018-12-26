В Киеве угонщики авто подрались с патрульными

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку

В Киеве сотрудники полиции помешали мужчинам угнать автомобиль. Во время задержания злоумышленников пострадал правоохранитель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение об угоне авто на улице Вискозная. На место преступления выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная-группа.

"Мужчины дождались, когда охранник покинет помещение, разбили стекло и проникли в помещение. Оттуда они похитили монитор, керамическую плитку и ключи от иномарки", - говорится в сообщении.

Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку, в результате которой работник патрульной полиции получил телесные повреждения.

Уроженцев Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 рождения, задержали. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал Styler, среди наиболее эффективных методов защиты автомобиля от угона - гаражное хранение и использование противоугонных устройств.

Также сообщалось, что сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины повторно задержали подозреваемого в групповых угонам автомобилей за подкуп следователя полиции Одессы.