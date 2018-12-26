У Києві викрадачі авто побилися з патрульними

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Під час затримання зловмисники спровокували бійку

У Києві співробітники поліції завадили чоловікам викрасти автомобіль. Під час затримання зловмисників постраждав правоохоронець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, в чергову частину Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Віскозна. На місце злочину виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

"Чоловіки дочекалися, коли охоронець залишить приміщення, розбили скло та проникли до приміщення. Звідти вони викрали монітор, керамічну плитку і ключі від іномарки", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання зловмисники спровокували бійку, в результаті якої працівник патрульної поліції отримав тілесні ушкодження.

Уродженців Черкаської, Кіровоградської та Херсонської областей, 1983, 1989 та 1990 року народження, затримали. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як писав Styler, серед найбільш ефективних методів захисту автомобіля від угону - гаражне зберігання і використання протиугінних пристроїв.

Також повідомлялося, що співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції України повторно затримали підозрюваного групових викраденнях автомобілів за підкуп слідчого поліції Одеси.