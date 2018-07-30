У Києві від удару током загинула дитина

Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів

У Києві сьогодні, 30 липня, від удару струмом на залізниці померла дитина. Про це повідомляє "112 Україна" .

Зазначається, що інцидент трапився біля станції метро "Берестейська". Місце огородили спеціальною смугою.

"Як повідомив очевидець смертельного інциденту, компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося", - повідомила кореспондент видання.

Наразі на місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики. Деталі події з'ясовують.

Нагадаємо, 29 липня за добу трьох мешканців Дніпропетровської області вбило струмом у власних дворах. Зокрема, у Магдалинівському районі у селі Шевське від удару струмом загинув місцевий житель.