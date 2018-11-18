В Киеве в участников акции в поддержку трансгендеров бросили дымовые шашки

Фото: акция в поддержку трансгендеров в Киеве (РБК-Украина)

Участников акции эвакуировали в метро

В Киеве в участников акции в поддержку трансгендерных людей, которая должна была состояться сегодня, 18 ноября, возле университета им. Т. Шевченко, неизвестные бросили дымовые шашки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.UA.

Как сообщается, неизвестные лица, бросили дымовые шашки в участников акции возле университета, куда организаторы перенесли начало мероприятия. Сначала полиция окружила около 70 участников марша, а затем эвакуировала их в метро. Сейчас станция метро "Университет" закрыта на вход и выход.

Отмечается, что акция организована общественной организацией "Инсайт", она приурочена к Международному дню памяти трансгендерных людей.

"Мы требуем от Минздрава и МВД и других соответствующих государственных органов: утверждения нового клинического протокола медицинской помощи трансгендерным людям, снятия запрета на усыновление/удочерение для трансгендеров, включение признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации, включение гендерной идентичности в список признаков, по которым проявление насилия должен рассматриваться как преступление из-за ненависти", - говорится в заявлении "Инсайта" на странице в Facebook

Фото: акция в поддержку трансгендеров в Киеве (РБК-Украина)