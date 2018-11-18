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У Києві в учасників акції в підтримку трансгендерів кинули димові шашки

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 13:42
У Києві в учасників акції в підтримку трансгендерів кинули димові шашки
Фото: акція в підтримку трансгендерів у Києві (РБК-Україна)

Учасників акції евакуювали в метро

У Києві в учасників акції в підтримку трансгендерних людей, яка мала відбутися сьогодні, 18 листопада, біля університету ім. Т. Шевченка, невідомі кинули димові шашки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.UA.

Як повідомляється, невідомі особи, кинули димові шашки в учасників акції поблизу університету, куди організатори перенесли початок заходу. Спочатку поліція оточила близько 70 учасників маршу, а потім евакуювала їх в метро. Наразі станція метро "Університет" закрита на вхід та вихід.

Зазначається, що акція організована громадською організацією "Інсайт", вона приурочена до Міжнародного дня пам'яті трансгендерних людей.

"Ми вимагаємо від МОЗу та МВС та інших відповідних державних органів: ствердження нового клінічного протоколу щодо медичної допомоги трансгендерним людям, зняття заборони на всиновлення/вдочеріння для трансгендерів, включення ознак гендерної ідентичності в законодавство про протидію дискримінації, включення гендерної ідентичності в список ознак, за якими прояв насильства повинен розглядатися як злочин з ненависті", - йдеться в заяві "Інсайту" на сторінці у Facebook.

 

Фото: акція в підтримку трансгендерів у Києві (РБК-Україна)

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